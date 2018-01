FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - 13 000 IM BLICK - Angeschoben von der weiter starken Wall Street und guten Wirtschaftsdaten aus China dürfte der Dax am Donnerstag die Marke von 13 000 Punkten zurückerobern. Damit würde sich auch das charttechnische Bild wieder aufhellen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent höher auf 13 050 Punkte.

USA: - REKORDE - Die US-Aktien haben sich auch am zweiten Tag des neuen Börsenjahres zu Rekordhöhen aufgeschwungen. Sowohl der Dow Jones Index als auch der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 stiegen am Mittwoch auf Bestmarken. Rückenwind kommt nach wie vor von der Konjunktur: Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Dezember überraschend aufgehellt. Zudem dreht sich das Karussell der Fusionen und Übernahmen auch im neuen Jahr weiter.

ASIEN: - KURSFEUERWERK - Der japanische Nikkei 225 hat sich mit dem höchsten Stand seit fast 26 Jahren aus der Feiertagspause zurückgemeldet. Er stieg um 3,3 Prozent auf mehr als 23 500 Punkte. In China ging es ebenfalls aufwärts: Die Stimmung bei privaten und mittelständischen Unternehmen im Land war auch im Dienstleistungsbereich gestiegen. Bereits tags zuvor hatte das Wirtschaftsmagazin "Caixin" positive Signale aus den Industriebetrieben gemeldet.

DAX 12.978,21 0,83% XDAX 13.016,10 0,96% EuroSTOXX 50 3.509,88 0,56% Stoxx50 3.178,29 0,37% DJIA 24.922,68 0,40% S&P 500 2.713,06 0,64% NASDAQ 100 6.575,80 0,99% Nikkei 225 23.506,33 3,3% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ANGESCHLAGEN - Der Bund-Future bleibe angeschlagen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Er dürfte zwar wenig verändert in den Tag starten; die langlaufenden Emissionen aus Frankreich und Spanien dürften sich jedoch als Belastungsfaktor herausstellen. Gojny sieht den Bund-Future im Tagesverlauf zwischen 160,70 und 162,20 schwanken.

Bund-Future Schlusskurs 161,53 0,12% Bund-Future Settlement 161,58 -0,03%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,20 DOLLAR - Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen Kursverlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2024 US-Dollar und damit moderat mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2023 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,2024 0,09% USD/Yen 112,60 0,12% Euro/Yen 135,39 0,21%

ROHÖL: - IRAN ALS FAKTOR - Die politische Krise im Iran treibt die Ölpreise weiter an. Am Donnerstag bauten die Preise im frühen Handel ihre deutlichen Gewinne vom Mittwoch aus - der für die Weltwirtschaft wichtige Rohstoff ist damit so teuer wie seit 2015 nicht mehr und läuft auf ein Hoch seit Ende 2014 zu. Jüngster Kurstreiber ist die Protestwelle im wichtigen Ölförderland Iran.

Brent (März-Lieferung) 68,19 0,21 USD WTI (Februar-Lieferung) 62,17 0,24 USD

