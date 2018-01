IRW-PRESS: Planet Ventures Inc.: Planet Ventures Inc. meldet seine allererste Investition in ein privates Initial Coin Offering im Vorverkauf über die deutsche Gesellschaft Stryking Entertainment

Vancouver, British Columbia - 03. Januar 2018 - Planet Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: PXI; FSE: P6U) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 50.000 US$ in Stryking Entertainment, eine Software-Entwicklungsgesellschaft, investiert hat; Stryking ist auf Sportfan-Engagement und Monetarisierung spezialisiert und schafft durch die Verknüpfung von realer und virtueller Welt echte Interaktionsmöglichkeiten für Fans, Stars und Marken.

Stryking Entertainment wurde 2012 in Berlin gegründet und hat mit Football-Stars sein Vorzeigeprojekt entwickelt; Zielgruppe dieses innovativen und immersiven Fantasy-Sport-Spiels sind die 3,5 Milliarden Fußballfans auf der ganzen Welt. Durch die neue Fantasy-Fußball-Plattform von Stryking können die Nutzer in zahlreichen Challenges gegeneinander antreten und dabei ihr Fachwissen und ihre gute Nase unter Beweis stellen.

Durch das einzigartige Geschäftsmodell der Gesellschaft mit der Monetarisierung von Free-to-Play-Spielen und Spielerbindung wird Football-Stars zum neuen aufsteigenden Stern im Daily-Fantasy-Sports-Universum. Über verschiedene Tätigkeiten, etwa das Gewinnen der täglichen kostenlosen Challenge, das Einladen von Freunden oder das Freischalten von Achievements, erhalten die Spieler die virtuellen Währungen Coins und Stars, die im In-Game-Shop für die Teilnahme an anderen, kostenpflichtigen Challenges und für echte Fan-Produkte und andere attraktive Gadgets verwendet werden können.

Stryking Entertainment ist derzeit privat, plant jedoch, ein Initial Coin Offering (ICO) durchzuführen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Investition von Planet in STRYKZ-Token umgewandelt.

Zula Kropivnitski, Chief Financial Officer von Planet Ventures, erklärte dazu wie folgt: Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für Kryptowährungen noch in den Kinderschuhen steckt; daher freuen wir uns außerordentlich, dass wir unsere allererste private Investition im Vorfeld einer ICO tätigen können. Dieser Bereich ist seit den letzten zwölf Monaten auf dem absoluten Höhenflug, und dies wird unserer Meinung nach auch 2018 noch weiter anhalten. Daher freuen wir uns, dass wir uns einige dieser Gewinne für unser Portfolio zunutze machen können. Stryking verfügt über das erforderliche Team, die operativen Kapazitäten und das Potenzial, um sich im Jahr 2018 zu einem der spannendsten ICOs am Markt zu entwickeln. Mit dem neuartigen Ansatz für diese wachsende Branche hebt sich die Gesellschaft nicht nur von der Konkurrenz ab und hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, schnell ein breites Spektrum an Nutzern zu generieren, sondern kann diese Nutzer auch binden. Darüber hinaus halten wir das Ertragsmodell von Stryking für sehr lukrativ und glauben, dass dieses Modell für unsere Aktionäre letztlich erheblichen Mehrwert schaffen wird. Der Bereich Fantasy Sports ist mittlerweile ein milliardenschweres Geschäft, und wir sind begeistert, dass wir einen Anteil daran haben.

Dies ist die allererste Investition des Unternehmens in ein privates Initial Coin Offering im Vorverkauf. Das Unternehmen wird seine Aktionäre über den weiteren Prozess informieren, sobald neue Informationen vorliegen.

Über Stryking Entertainment

Stryking Entertainment ist ein Spezialist für Fan-Engagement und Monetarisierung mit Fantasy Sports Games und schafft durch die Verknüpfung von realer und virtueller Welt echte Interaktionsmöglichkeiten für Fans, Stars und Marken. Stryking bietet eine innovative Fantasy-Sports-Plattform an: Football-Stars, ein packendes und abwechslungsreiches Spielerlebnis für die Fußballfans rund um den Globus, das sowohl online als auch auf mobilen Geräten gespielt werden kann. Die Fans haben die Möglichkeit, Trainer und Manager zu werden, wenn sie ihre eigenen Dream Teams mit echten Spielern aufstellen und in zahlreichen Ligen und täglichen Challenges gegen andere Fans antreten. Die Ergebnisse basieren auf den realen Leistungsdaten echter Fußballspieler, die direkt aus den Nationalligen importiert werden.

Stryking Entertainment ist bereits zwei strategische Partnerschaften mit wichtigen Medienunternehmen eingegangen: mit kicker, der größten deutschen Sportzeitschrift mit monatlich mehr als sieben Millionen einzelnen Nutzern über die digitalen Kanäle, und mit sportdigital.tv, einem Sender, der rund um die Uhr Fußballspiele von zehn internationalen Ligen ausstrahlt.

Die Geschäftsleitung von Stryking ist ein Team aus erfahrenen Unternehmern, das über bedeutende Erfahrung und Expertise in den Bereichen digitales Marketing, Gaming, Unternehmensfinanzierung und Blockchain-Technologien verfügt und Erfolge mit dem Aufbau vollständig neuer Unternehmen vorweisen kann.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Stryking Entertainment unter: http://www.stryking.com.

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. arbeitet daran, sich als einer der führenden Investment-Emittenten im Bereich Blockchain-Technologien und Kryptowährungen zu positionieren, indem das Unternehmen Anlegern eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten an den Märkten für Kryptowährungen/Blockchain präsentiert. Planet investiert in ICOs (Initial Coin Offerings); die Unternehmensführung konzentriert sich ausschließlich darauf, den Unternehmenswert zu steigern, indem es Anlegern Veranlagungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen des Krypto-/Blockchain-Marktes bietet. Die Initiative des Unternehmens besteht darin, Unternehmer bei der Entwicklung revolutionärer Technologien im Blockchainsektor zu stärken und sie mit dem nötigen Kapital und Know-how zu versorgen, das sie benötigen, um die Branche zu revolutionieren. Das Unternehmen behält sein aktuelles Veranlagungsportfolio und sondiert weitere Investitionschancen innerhalb des Kryptowährungs-/Blockchain-Sektors.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: planetventuresinc.com

FÜR DAS BOARD

Zula Kropivnitski

Zula Kropivnitski Chief Financial Officer & Director

Kontaktadresse für Investoren

PLANET VENTURES INC. Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, British Columbia Canada, V6C 2T7

Tel.: (604) 681-0084 Fax: (604) 681-0094 E-Mail: info@planetventuresinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41968 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41968&tr=1

