LONDON (dpa-AFX Broker) - Barclays hat das Kursziel für Fraport mit Blick auf die Aussichten für 2018 von 58 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er rechne allgemein mit einem weiteren Jahr starken Volumenwachstums, schrieb Analyst Rishika Savjani in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Flughafenbetreibern. Gestützt werde dies durch eine unverminderte Zunahme der Kapazitäten der Fluggesellschaften sowie einer robusten Entwicklung der Wirtschaft. Das für Fraport erwartete hohe Gewinnwachstum im laufenden Jahr sei allerdings vor allem Zukäufen zu verdanken. Schwierigkeiten gebe es dagegen, das steigende Passagieraufkommen in Frankfurt in wachsende Gewinne umzumünzen./ck/zb

Datum der Analyse: 04.01.2018

