FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram von 77,70 auf 88,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Harald Schnitzer verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass der Leuchtmittelspezialist für 2018 eine strategische Überprüfung seiner verlustreichen Sparte Beleuchtungslösungen und -systeme (LSS) angekündigt habe. Die Segmente Spezialbeleuchtung (SP) und Opto Semiconductors (OS) überzeugten mit guten Zuwachsraten in strukturell wachsenden Märkten./ck/tih

Datum der Analyse: 04.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LED4000

AXC0048 2018-01-04/08:13