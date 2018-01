Die DZ Bank hat Salzgitter AG von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 40 Euro belassen. Analyst Dirk Schlamp begründete das neue Votum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem zuletzt deutlichen Kursanstieg bei den Papieren des Stahlkonzerns in den vergangenen Wochen. Dadurch hätten die Aktien schon viel Positives vorweggenommen. Die Aktie kletterte seit dem Zwischentief im April 2017 um fast zwei Drittel auf zuletzt knapp 49 Euro und damit den höchsten Stand seit Mitte 2011./tih/zb Datum der Analyse: 04.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0006 2018-01-04/08:53

ISIN: DE0006202005