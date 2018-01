Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Overweight" belassen. Jüngste Zahlen zum Kreditvolumen spanischer Endverbraucher seien eine positive Überraschung, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt entwickele sich der Kreditmarkt in Spanien aber weiterhin schwach. Banco Santander bleibe jedoch ihr "Top Pick" unter den Banken auf der iberischen Halbinsel./tih/ck Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN: ES0113900J37