MUTARES schaffte gestern zwar nur etwas mehr als 3 %, ist aber technisch nun sauber. Dahinter steckt die Fokussierung im Sektor Nutzfahrzeugzulieferung mit inzwischen zahlreichen Beteiligungen. Der Sektor brummt. Auf der anderen Seite fährtCEO Dr. Geuer einen erfolgreichen Exit-Kurs, was eine Dividende um 90 Cent je Aktie ermöglichen sollte. In der Actien-Börse 49/17 hatten wir um 13 € zu Käufen geratenund 22 € sind machbar. Wir erwägen die Erweiterung der Perspektiven nicht unter dem Gesichtspunkt der Zahlen, sondern schauen auf das, was die zwei Chefs strategisch im Sinn haben. Das ist ebenfalls eine Unternehmerwette.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Ab-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info