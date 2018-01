Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53 US-Dollar belassen. Die Kursverluste der Aktie als Reaktion auf die berichtete Sicherheitslücke in Intel-Chips seien übertrieben, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei unwahrscheinlich, dass der US-Chiphersteller dadurch finanziell deutlich belastet werden könnte. Zudem seien Verbesserungen an Hard- und Software bereits auf den Weg gebracht./ck/la Datum der Analyse: 03.01.2018

ISIN: US4581401001