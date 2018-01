Wegen der Unruhen im Iran ist der Ölpreis kräftig gestiegen. Der Preis für die Sorte Brent kletterte am Donnerstag auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch. Auch die Kältewelle in den USA trieb die Nachfrage in die Höhe.

Aus Furcht vor einem Ausfall iranischer Lieferungen decken sich Anleger mit Rohöl ein. Daraufhin stieg der Preis für die Sorte Brent aus der Nordsee am Donnerstag ...

