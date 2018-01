Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Münchener Rück +0,72% auf 181,5, davor 8 Tage im Minus (-4,86% Verlust von 189,4 auf 180,2), Sanofi +0,43% auf 72,07, davor 8 Tage im Minus (-3,29% Verlust von 74,2 auf 71,76), Bawag Group -0,97% auf 44,8, davor 6 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 43,12 auf 45,24), Century +3,45% auf 9,29, davor 6 Tage im Minus (-7,33% Verlust von 9,69 auf 8,98), European Lithium -8,38% auf 0,175, davor 5 Tage im Plus (80,19% Zuwachs von 0,11 auf 0,19), World Wrestling Entertainment -2,04% auf 30,77, davor 5 Tage im Plus (6,29% Zuwachs von 29,55 auf 31,41), EUR/JPY Spot -0,22% auf 135,099, davor 5 Tage im Plus (0,85% Zuwachs von 134,26 auf 135,4), Saint Gobain +1,7% auf 46,365, davor 5 Tage im Minus (-2,32% Verlust von 46,67 auf 45,59), LINDE Z.UMT. +0,85% auf...

