Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Societe Generale (SocGen) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 46 Euro gesenkt. Grund für sein geändertes Anlageurteil sei das schwache Privatkundengeschäft in Frankreich, da die Nettozinserträge auch 2018 weiter unter Druck stehen dürften, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu Banken aus Frankreich und den Benelux-Staaten. Zugleich seien die Ertragsströme im Vermögensverwaltungsgeschäft deutlich schwächer als etwa bei der Credit Agricole oder Natixis./ck/tih Datum der Analyse: 04.01.2018

