Hannover - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch gestiegen und haben dabei von einer starkstartenden Wall Street profitiert, so die Analysten der Nord LB. Neben den guten deutschen Arbeitsmarktdaten seien es vor allem die Stimmung in der US-Industrie und die US-Bauausgaben gewesen, die den Markt beflügelt hätten.

