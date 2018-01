FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Süss Microtec sind am Donnerstag um fast 8 Prozent auf das höchste Niveau seit Sommer 2002 geklettert. Am Vorabend hatte der Zulieferer für die Halbleiterindustrie mit den Zahlen zum Auftragseingang für 2017 überzeugt und auch für das neue Jahr Optimismus verbreitet. Süss sieht sich für 2018 in einer "hervorragenden Ausgangsposition".

Analyst Malte Schaumann von Warburg Research sieht das Volumen der Auftragseingänge von 69 Millionen Euro im vierten Quartal am oberen Ende der Erwartungen. Der Auftragsbestand von wohl knapp über 120 Millionen Euro zum Jahresende sorge für eine solide Basis und gute Berechenbarkeit mit Blick auf das angestrebte Umsatzwachstum von 8 Prozent in 2018, so der Experte.

Schaumann blieb bei seiner Kaufempfehlung und signalisiert mit seinem Kursziel von 21 Euro noch über 10 Prozent Luft nach oben./ag/jha/

