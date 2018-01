Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adva von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 4 auf 6 Euro angehoben. Analyst Robin Brass verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf leer gefegte Kundenlager. So könnten sich für den Telekom-Ausrüster Chancen bieten und das Jahr 2018 der Wendepunkt sein. Fusionsaktivitäten unter Netzwerkunternehmen in den USA, die dazu geführt hätten, dass Adva seine Ziele für das dritte Quartal gesenkt habe, seien zudem inzwischen beendet. Die Lagerbestände auch dieses neuen Unternehmens dürften gering sein./ck/gl Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN: DE0005103006