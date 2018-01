Manz AG: Spatenstich für CIGS-Produktionslinie in China

- Spatenstich für CIGSfab in Chongqing erfolgt

- Realisierung der Großprojekte im Bereich CIGS Dünnschicht-Solar im vorgesehenen Zeitplan

Reutlingen, 04. Januar 2018 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, informiert über den planmäßig erfolgten Spatenstich für die CIGS-Turnkey-Anlage

(CIGSfab) zur Serienproduktion von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen in China. Auch der

Projektfortschritt für die CIGS-Forschungslinie (CIGSlab) verläuft planmäßig.

Eckhard Hörner-Marass, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Eine gute Meldung zum Jahresanfang: Wir befinden uns in unserem Solar-Projekt mit den uns betreffenden Vorarbeiten und der Anlagenherstellung auf Kurs und innerhalb des vorgesehenen Zeitplans."

Auf rund 58.000 qm entsteht in Chongqing City, einer 32 Millionen Einwohner zählenden Metropole Chinas, mit der 306 MW CIGSfab die größte Produktionsanlage für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule des Landes. Fertiggestellt wird der Neubau voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2018, der Produktionsstart ist für Mitte 2019 geplant. Zukünftig werden am Standort in Chongqing City rund 450 Mitarbeiter tätig sein. Der Neubau für die 44 MW Forschungslinie CIGSlab wird auf rund 16.000 qm in Peking entstehen und ebenfalls voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2018 fertiggestellt sein. Den Betrieb wird die CIGSlab Anfang des zweiten Quartals 2019 aufnehmen. Die CIGSlab wird mit rund 170 Mitarbeitern gemeinsam mit den Mitarbeitern der bestehenden Innovationslinie für CIGS-Dünnschicht-Solarmodule in Schwäbisch Hall den Forschungsprozess weiter beschleunigen. Ziel ist es, die Potenziale der CIGS-Technologie zu heben, welche diese für weitere Wirkungsgradsteigerungen sowie zur Reduzierung der Herstellungskosten bietet.

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit führender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in fünf Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.

Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Die Manz AG beschäftigt aktuell rund 1.700 Mitarbeiter, davon etwa die Hälfte in Asien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen.

