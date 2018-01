Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000HVB26C5/ WKN HVB26C) der UniCredit Bank auf die LEONI-Aktie (ISIN DE0005408884/ WKN 540888) vor.LEONI, gegründet 1917, zähle mit mehr als 82.000 Mitarbeitern in 31 Ländern zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie weltweit. Der Fokus liege auf fünf Märkten: Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- und Elektrogeräte und Drähte & Litzen. Für die Aktionäre habe das vergangene Jahr Anlass zur Freude geboten: Der Aktienkurs sei von etwa 35 Euro am Jahresanfang kontinuierlich auf das Allzeithoch bei 63,40 Euro zu Ende Dezember gestiegen.

