Nach den erneuten Rekordständen an der Wall Street am Vortag trauen Händler dem US-Aktienmarkt weiteres Potenzial zu. Am Donnerstag sind es positive Wirtschaftsdaten aus China, die die positive Stimmung weiter lebendig halten. Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor ist im Dezember schneller gewachsen als zuvor und hat zugleich den höchsten Wert seit August 2014 erklommen. "Die globale Konjunktur scheint weiterhin stark zu sein und treibt die Aktienmärkte somit an. Ich würde mich aktuell nicht gegen die Marktdynamik stellen", sagt Investmentstratege Mark Heppenstall von Penn Mutual Asset Management. Händler fragen sich derweil, wann die runde Marke von 25.000 Punkten beim Dow-Jones-Index fällt. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Damit rückt diese Marke zumindest in Reichweite.

Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank offenbarte zwar eine lebhafte Debatte über die Auswirkungen der US-Steuerreform, zugleich zeigte sich aber auch wachsende Zuversicht über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. "Die große Frage im laufenden Jahr besteht darin, wie zügig die Fed ihre Geldpolitik normalisiert", ergänzt Heppenstall. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte da bereits Antworten liefern.

