Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bilfinger von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Bericht zum dritten Quartal und den noch davor bekannt gegebenen Rückstellungen habe er nun sein Bewertungsmodell für den Industriedienstleister angepasst, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe er den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben. Die strukturelle Wende sei, wenn auch noch in einem frühen Stadium, bereits im Aktienkurs enthalten./ck/jsl Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN: DE0005909006