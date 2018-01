Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Covestro von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach den Schaumstoff-Vorprodukten TDI und MDI sei auch 2018 angespannt, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob daher seine Ergebnisschätzungen für den Kunststoffhersteller für die Jahre 2017 bis 2019 an. Covestro sei weiterhin eine seiner am meisten präferierten Aktien im Chemiesektor./ck/tos Datum der Analyse: 04.01.2018

AFA0026 2018-01-04/12:59

ISIN: DE0006062144