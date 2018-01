Sandstorm Gold Ltd. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen im Finanzjahr 2017 eine Rekordproduktion an zurechenbaren Goldäquivalentunzen erzielen konnte. Insgesamt verkaufte Sandstorm rund 54.600 oz Goldäquivalent, verglichen mit 49.731 oz im Finanzjahr 2016. Das zurechenbare Gold stammte aus 20 Streaming-Vereinbarungen und Royalties.



Zudem meldete das Unternehmen aktuelle Bohrergebnisse vom Goldprojekt Hot Maden in der Türkei, wo 2017 ein 25.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wurde. Zu den Höhepunkten der neuen Ergebnisse zählen:



? Bohrloch HTD-157: 47,5 g/t Gold und 1,65% Kupfer über 28,0 m; darin 97,6 g/t Gold und 3,86% Kupfer über 7,0 m



? Bohrloch HTD-159: 32,3 g/t Gold und 0,87% Kupfer über 3,5 m sowie 7,4 g/t Gold und 1,74% Kupfer über 4,0 m



