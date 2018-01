AD-HOC-MITTEILUNG: Hawesko Holding AG zu Gerüchten einer Übernahme von WEIN & CO

Hamburg, 4. Januar 2018. Im Rahmen ihrer im Geschäftsbericht 2016 veröffentlichten Strategie sucht die Hawesko Holding AG (HAW GR, HAWG.DE, DE0006042708) kontinuierlich nach sinnvollen Ergänzungen im In- und europäischen Ausland.

In Bezug auf die im Markt geäußerten Gerüchte um eine mögliche Akquisition des österreichischen Weinhandelsunternehmens WEIN & CO Handelsgesellschaft m.b.H., Vösendorf/Österreich, gibt der Vorstand der Hawesko Holding AG bekannt, dass er dem Eigentümer von WEIN & CO Interesse am Unternehmen bekundet hat, zurzeit aber keine konkreten Verhandlungen stattfinden.

