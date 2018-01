Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer nach einem Bericht der "New York Post" über den Beginn des Verkaufs von US-Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Sollte dies wahr sein, wäre dies positiv sein, um die Monsanto-Übernahme abzuschließen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar rechne der Chemiekonzern nach wie vor mit einem Abschluss des Zukaufs im ersten Quartal, er jedoch erwarte den Abschluss eher im zweiten Quartal./ck/la Datum der Analyse: 04.01.2018

