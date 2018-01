IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) begrüßt den Experten für Künstliche Intelligenz, Dr. Aaron Smith, als neuen Leiter der KI-Abteilung

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) begrüßt den Experten für Künstliche Intelligenz, Dr. Aaron Smith, als neuen Leiter der KI-Abteilung

VANCOUVER, BC, Kanada - 4. Januar 2018 - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG oder das Unternehmen)(CSE:BIGG)(WKN:A2JSKG)(OTC:BBKCF) freut sich bekanntzugeben, dass Dr. Aaron Smith zum Unternehmen gestoßen ist und bei BIG eine Abteilung für Künstliche Intelligenz (KI) aufbauen und leiten wird.

Herr Dr. Smith wird die strategische Orientierung vorgeben und innerhalb der gesamten Infrastruktur der Krypto-Datenanalytik bei BIG diejenigen Bereiche ausfindig machen, die sich am besten für die Anwendung und Integration von Künstlicher Intelligenz eignen. Er wird weiterhin die Forschung und Entwicklung der unternehmenseigenen kognitiven Systeme und des Maschinenlernens leiten sowie BIGs firmeneigene Tools und spezielle Verfolgungsalgorithmen zur Beobachtung von Transaktionen mit Kryptowährungen erweitern.

Herr Lance Morginn, CEO von BIG, erklärte hierzu: Dr. Aaron Smith ist ein Experte und Innovator auf dem Gebiet der Analytik, der Künstlichen Intelligenz und des Designs kognitiver Systeme. Herr Dr. Smith kann auf einen umfangreichen Wissensschatz und die Anwendungserfahrung eines erprobten Datenwissenschaftlers zurückgreifen, um die KI strategisch in das Framework von BIG zu integrieren. Diese strategische Neueinstellung versetzt Blockchain Intelligence Group AI, eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet des Beobachtens und Verfolgens von Kryptowährungen, in die Lage, eine in der Welt der Blockchain-Kryptowährungs-Analytik beispiellose und höchst innovative Suite von intelligenten Analyseprodukten zu erschaffen. Durch die Integration von KI in unsere Technologie werden wir sicherstellen, dass wir auch weiterhin als der Standard der Finanzregulierungstechnologie (Regtech) wahrgenommen werden.

Über Dr. Aaron Smith

Dr. Aaron Smith hat einen PhD im Bereich Künstliche Intelligenz, Visuelle Analytik und Kognitive Linguistik erworben. Er hat als Datenwissenschaftler für Kunden in der Luftfahrt, im Gesundheitswesen und in den Finanzsektoren Systeme für die interaktive Visualisierung und visuelle Analyse entwickelt, indem er die angewandte digitale Systemanalyse für das Design und die Integration von Systemlösungen zum Einsatz brachte. Seine aus erster Hand stammende Studie zum Arbeitsverhalten menschlicher Analysten liefert das Ausgangsmodell für seine Anwendungen für eine selbstlernende KI, mit der Computer schrittweise immer intelligenter werden.

Zu den Errungenschaften von Dr. Smith gehört unter anderem die Entwicklung von Algorithmen und Software-Prototypen, die es Computern ermöglichen, textuelle Daten so zu verarbeiten, wie es nur Menschen können. Bei dieser Aufgabe handelte es sich praktisch gesehen um die Umwandlung einer schwierigen manuellen Analysemethode in automatisierte Anweisungen, die den natürlichen Vorgang des Erlernens von Sprache mit kognitiver Linguistik und KI verbinden. Sein Schwerpunkt lag auf der Anwendung dieses Wissens zur Entwicklung von Rahmenwerken und Geräten für die Künstliche Intelligenz.

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) hat aus dem Nichts ein Such- und Analysesystem auf Blockchain-Basis aufgebaut, das es dem RegTech-Sektor sowie Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser Handelsprodukt BitRank Verified bietet eine Risikobewertung von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Auflagen der Regulierungsbehörden zu erfüllen.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. Lance Morginn CEO & Mitbegründer Direktwahl: 1-778-819-8702 E-Mail: lance@blockchaingroup.io

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Solche Informationen sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt und weiterhin bzw. deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem auch die Wirtschaftslage im Allgemeinen und die Situation der Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von BIG liegen. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Auf zukunftsgerichtete Informationen darf man sich nicht vorbehaltslos verlassen, weil BIG nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von BIGs Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. BIG ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. anderen Faktoren Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben beschriebenen Angelegenheiten zu beziehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41980 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41980&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA08906 Q1000

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA08906Q1000

AXC0154 2018-01-04/15:03