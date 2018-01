Unser Partner Vontobel hat einen neuen 63-seitigen Krypto Research Report zur kostenlosen Bestellung. Interessierte müssen sich lediglich mit Name und Mailadresse unter https://zertifikate.vontobel.com/DE/DE/Crypto-Research-Report anmelden und bekommen dann die Studie zum Thema Krypto, Blockchain und Bitcoin zugemailt. Inhalt: Was genau sind Kryptowährungen? Wie viele gibt es und worin unterscheiden sie sich? Wussten Sie, dass Bitcoin einen fixen, auf 21 Millionen begrenzten Bestand hat? Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gold und Bitcoin? Werden Bitcoin-Futures einen Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben? Was unterscheidet Bitcoin von der dotcom-Blase? Diese und viele weitere Fragen werden im «Crypto Research Report beantwortet. PS in eigener Sache:...

Den vollständigen Artikel lesen ...