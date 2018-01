Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 103 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2017 sei trotz des sehr schwachen vierten Quartals für den Brauereikonzern AB Inbev ein weiteres starkes Jahr für den europäischen Getränkesektor gewesen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er überarbeitete seine Schätzungen wegen der jüngsten Wechselkursveränderungen und passte seine Kursziele an den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont für die Wertpapiere aus der Branche an./ck/gl Datum der Analyse: 04.01.2018

