TORONTO, ON - (4. Januar 2018) - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC, ASX: FCC, OTCQB: FTSSF) (das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=RFF7GH4WKSU&t=20s) freut sich, den Kauf von fünf nicht patentierten Claims bekannt zu geben, die sich in der North Cobalt Region des Cobalt Camp in Ontario in der Nähe von First Cobalts ehemals produzierenden Silver Banner und Ophir Minen befinden.

Highlights:

- Drei der Claims befinden sich angrenzend an die First Cobalt-Liegenschaften östlich der Silver-Banner- und Ophir-Minen. - Da die Exploration in diesen Claims bis jetzt unzureichend waren, plant First Cobalt im Jahr 2018 im Rahmen eines Grassroots-Explorationsprogramms Kartierungen sowie Boden- und geochemische Untersuchungen durchzuführen. - Die vorgefundenen Bodenkonditionen umfassen ein Huronian Supergroup Konglomerat in Kontakt mit Nipissing Diabas; ein günstiges geologisches Umfeld für eine Kobalt-Silber-Mineralisierung.

Trent Mell, President & Chief Executive Officer, kommentiert:

"Dieses Gebiet von North Cobalt ist von besonderem Interesse, da einige der bedeutendsten Kobaltminen der Vergangenheit in der Nähe liegen, einschließlich der Mine Silver Banner, in der wir über hochgradige Kobaltproben berichteten."

Die Claims, die sich im nördlichen Teil des Cobalt Camps befinden (Abbildung 1), erstrecken sich über 750 Hektar östlich der historischen Minen Silver Banner und Ophir. Die Untersuchungsergebnisse von Muckpile-Greiferproben, die von Silver Banner entnommen wurden, beinhalteten 1,14% Co, 0,69% Co und 0,47% Co.

Silver Banner gehörte zu den kleineren historischen Silberminen, doch die Erzgänge enthalten ein Kobalt-Silber-Nickel-Verhältnis, das mit einigen der größeren mineralisierten Erzgangsysteme im Cobalt Camp vergleichbar ist, wie den Minen Nipissing, Crown Reserve, Kerr Lake und Silverfields. Hochgradiges Kobalt wäre nicht im Fokus früherer Explorationen gewesen, so dass ähnliche Systeme in den neuen Claim-Gebieten übersehen worden sein könnten.

Diese Claims konsolidieren weiterhin sehr vielversprechende Liegenschaften innerhalb des Nordkobaltgebiets. Die Arbeiten, die für den Sommer 2018 geplant sind, umfassen Bodenuntersuchungen, geochemische Untersuchungen und Gebiets-Kartierungen.

Abbildung 1. Position der neuen Liegenschaften in Fettdruck angegeben

Stellungnahme eines sachkundigen und kompetenten Experten

Dr. Frank Santaguida, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, welcher den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat. Dr. Santaguida ist ebenfalls ein Sachverständiger (gem. Definition von Competent Person im JORC Code, Ausgabe 2012) und praktizierendes Mitglied der Association of Professional Geologists of Ontario (eine anerkannte Berufsvereinigung hinsichtlich der Notierungsvorschriften der ASX). Dr. Santaguida ist Vollzeit-Angestellter und Vice President, Exploration bei First Cobalt. Als Sachverständiger gemäß der Definition im JORC-Code verfügt er über ausreichende Erfahrungen, die für die Qualifizierung hinsichtlich der zu übernehmenden Tätigkeit erforderlich sind.

Über First Cobalt

First Cobalt ist der größte Grundbesitzer im Bergbaucamp Cobalt in der kanadischen Provinz Ontario. Im Besitz des Unternehmens befinden sich mehr als 10.000 Hektar aussichtsreicher Bodenflächen und 50 historische Bergbaubetriebe sowie eine Mühle und die einzige Kobaltraffinerie in Nordamerika, die für die Produktion von Batteriematerialien zugelassen ist. First Cobalt begann 2017 mit den Bohrungen im Bergbaucamp Cobalt und bemüht sich, den Unternehmenswert durch Neuentdeckungen und Wachstumsmöglichkeiten zu steigern.

Für First Cobalt Corp. Trent Mell President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.firstcobalt.com oder kontaktieren:

Heather Smiles Investor Relations info@firstcobalt.com +1.416.900.3891

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, außer Angaben über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können als zukunftsgerichtete Aussagen diejenigen Angaben bezeichnet werden, die Begriffe wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, antizipieren, glauben oder die Ableitungen derartiger Wörter enthalten, oder Erklärungen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise eintreten oder erzielt werden könnten oder würden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Möglichkeiten erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören auch die Verlässlichkeit der historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten von First Cobalt beschrieben werden, einschließlich jeder Management Discussion and Analysis, zu finden bei SEDAR unter www.sedar.com. Auch wenn First Cobalt die Informationen und Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, für angemessen hält, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen, die nur am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zutreffend sind, und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfinden werden. Sofern nicht durch gültiges Gesetz gefordert, beabsichtigt First Cobalt nicht und ist auch nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41978 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41978&tr=1

