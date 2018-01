Baader Bank AG bestellt aktuell amtierenden Vorstand bis 2022

Baader Bank bestellt aktuell amtierenden Vorstand bis 2022

Unterschleißheim, den 04.01.2018: Der Aufsichtsrat der Baader Bank hat die Vorstandsmitglieder Dieter Brichmann (stlv. Vorstandsvorsitzender), Christian Bacherl und Oliver Riedel bis in das Jahr 2022 bestellt. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Nico Baader, dessen Vertrag bereits im Frühjahr 2017 bis 2022 verlängert wurde, kann somit die erfolgreiche Arbeit des Leitungsgremiums, das in dieser Zusammensetzung seit 2015 die Investment Bank führt, fortgesetzt werden. Dadurch gewährleistet die Baader Bank Kontinuität in der Institutsleitung. Nicht nur für das wachstumsstarke Kundengeschäft ist dies ein Zeichen für Beständigkeit.

"Die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft, vor allem ihre herausragende Positionierung in den für sie wichtigen Geschäftsfeldern, ihre strategische Weiterentwicklung sowie die nachhaltige Verbesserung der Rentabilität zeugen von der Professionalität und Fachkenntnis unseres Führungsgremiums und von der Richtigkeit der Besetzung", so Dr. Horst Schiessl, Aufsichtsratsvorsitzender der Baader Bank.

Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim, Deutschland

Katharina Ariane Beyersdorfer Senior Manager Group Strategy & Communication

T +49 89 5150 1016 F +49 89 5150 291016 M +49 172 6659 389 Katharina.beyersdorfer@baaderbank.de http://www.baaderbank.de

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Baader Bank AG Weihenstephaner Str. 4 85716 Unterschleißheim Deutschland Telefon: +49 89 5150 1013 Fax: +49 89 5150 1111

E-Mail: communications@baaderbank.de

Internet: www.baaderbank.de ISIN: DE0005088108 WKN: 508810

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

