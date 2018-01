von Peter Balsiger, €uro am Sonntag Er war der Superstar der New Economy, seine Filmrechtefirma EM.TV notierte an der Börse zeitweise höher als die Lufthansa und war viermal so viel wert wie Adidas. Er wollte so groß werden wie Disney: "Wir zählen zur Weltliga der Medienunternehmen", schwärmte Thomas Haffa damals. Und: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...