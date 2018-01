Das Insolvenzverfahren über Niki bleibt vorerst in Deutschland ansässig. Insolvenzrechtsexperte Werner Meier erklärt die Folgen der Entscheidung des Amtsgerichts für das Verfahren, Gläubiger und Fluggäste.

Das Insolvenzverfahren über Niki bleibt in Deutschland ansässig - jedenfalls vorerst. Das Berliner Amtsgericht Charlottenburg hat die Beschwerde gegen die Eröffnung des Verfahrens über die Air-Berlin-Tochter an das Landgericht Berlin weitergeleitet. Das Amtsgericht gehe weiter davon aus, international zuständig zu sein, weil der "Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen" von Niki in Berlin und nicht in Korneuburg bei Wien sei, erklärte das Gericht am Donnerstag.

Das Flugrechte-Portal FairPlane aus Wien hatte gegen den Insolvenzort Beschwerde eingelegt. Der Dienstleister rechnet sich bessere Chancen aus, für seine Kunden Erstattungen für ausgefallene Flüge über ein Verfahren in Österreich eintreiben zu können. Laut dem vorläufigen Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther, der zugleich auch vorläufiger Sachwalter bei Air Berlin ist, müssen die geprellten Kunden ihre Forderungen allerdings an die Niki-Mutter, also Air Berlin, stellen.

Da das Amtsgericht seinen eigenen Beschluss zum Verfahrensort von Mitte Dezember bestätigte und die Beschwerde abwies, muss die nächste Instanz entscheiden. Letztlich könnte das Verfahren beim Bundesgerichtshof landen.

Wirtschaftsanwalt Werner Meier von der Kanzlei Simmons & Simmons, der eine Gruppe Anleihegläubiger von Air Berlin vertritt, erklärt die Folgen der Entscheidung.

WirtschaftsWoche Online: FairPlane hat bereits angekündigt, den Rechtsweg ausschöpfen zu wollen. Wann herrscht endlich Klarheit über die Zukunft von Niki? Werner Meier: Die Dauer ist schwer vorhersehbar. Am Ende gehe ich von einer schnellen Entscheidung des Landgerichts aus. Die Richter wissen um die Dringlichkeit, da sonst der Verkauf der Niki an IAG platzen könnte. Auch der Bundesgerichtshof könnte zügig entscheiden. Dennoch verzögert das die Abläufe potenziell um Wochen. Und weitere Verzögerungen sind eine Katastrophe, auch für die österreichischen Fluggäste, für die FairPlane kämpfen will. Ich halte es ...

