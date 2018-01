Bad Homburg (ots) - Die Familie Harald Quandt erweitert die Gruppe ihrer Vermögensverwaltungen. Mit der Gründung der "HQ Asset Management"-Gesellschaft soll institutionellen Anlegern künftig quantitatives, global orientiertes Portfoliomanagement im Bereich liquider Geldanlagen zugänglich gemacht werden. Zum Geschäftsführer wurde Dr. Wolfgang Leoni berufen, der frühere Vorstandsvorsitzende des Bankhauses Sal. Oppenheim. Er wird das neue Unternehmen aufbauen. Leoni arbeitete seit 2007 als Chief Investment Officer bei Sal. Oppenheim. Nach der Übernahme durch die Deutsche Bank im Jahr 2013 wurde er Vorstandsvorsitzender des traditionsreichen Kölner Bankhauses.



HQ Trust-Geschäftsführer Adalbert von Uckermann, der zugleich als zweiter Geschäftsführer der HQ Asset Management fungiert: "Mit Dr. Leoni konnten wir eine der erfahrensten Persönlichkeiten unserer Branche gewinnen. Aufgrund seiner langjährigen Expertise ist er genau der Richtige, um die neue Gesellschaft erfolgreich am Markt zu etablieren." Dr. Leoni ergänzt: "Eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung für institutionelle und semi-institutionelle Anleger aufzubauen, ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue."



Der Fokus des Produktangebots wird zunächst auf der Selektion von Aktien-Einzeltiteln und der globalen taktischen Asset Allokation liegen. Die Nachfrage nach quantitativen Investmentansätzen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, auch weil der Fokus vieler Anleger immer häufiger auf transparenten, nachvollziehbaren Anlageentscheidungsprozessen liegt. Besonders klassisch-diskretionär orientierte Manager ergänzen ihre Prozesse gerne mit quantitativen Verfahren oder bieten hybride Strategien an. "Durch den technologischen Fortschritt und die Weiterentwicklung der Algorithmen sind wir heute in der Lage, eine Vermögensverwaltung anzubieten, die in diesem Bereich neue Wege geht und für Anleger hochattraktiv ist", betont Dr. Leoni, der am 8. Januar seine Arbeit aufnimmt.



Pressekontakt: Adalbert von Uckermann HQ Asset Management GmbH i.G. T +49 6172 402 853 uckermann@hqtrust.de