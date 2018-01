FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie haben am Donnerstag nach einem optimistischen Analystenkommentar ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt: Mit 169,95 Euro kosteten sie so viel wie seit Mai 2011 nicht mehr und behaupteten zuletzt noch ein Plus von 1,89 Prozent auf 169,70 Euro. Bereits 2017 hatte Wacker Chemie um fast zwei Drittel zugelegt und damit zu den Favoriten der Anleger im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gezählt.

Die Commerzbank hatte die Aktien-Einstufung nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" und das Kursziel von 115 auf 200 Euro angehoben. Die fortgesetzte Spezialisierungsstrategie im Siliziumbereich bilde das Rückgrat für das künftige Gewinnwachstum, schrieb der ab sofort zuständige Michael Schäfer. Dieses Geschäft dürfte bis 2021 im Schnitt mit 50 Prozent zum jährlichen operativen Ergebniswachstum beitragen./gl/he

ISIN DE000WCH8881

AXC0184 2018-01-04/17:09