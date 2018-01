Liebe Leser,

die innogy SE meldete sich am ersten Handelstag des neuen Jahres mit einer Meldung: Man bekräftige die "Zielvorgaben für finanzielle Disziplin und strategische Ausrichtung für die Zukunft", so hieß es. So ist das eben in der heutigen Zeit: Da ist es schon eine Meldung wert, wenn ein selbst gesetztes Ziel nicht etwa erreicht, sondern "bekräftigt" wird. In der Meldung hieß es, dass der Vorstand von innogy die Ausgaben überprüfe, "um mögliche weitere Kostensenkungen zu erzielen". ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...