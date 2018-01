Liebe Leser,

die Nordex-Aktie gehörte zu den Enttäuschungen 2017, was die Performance betraf. Doch in den letzten Wochen des vorigen Jahres hatte eine Erholung begonnen, die den Kurs der Aktie wieder bis knapp unter die 10-Euro-Marke zu Beginn des laufenden Jahres getrieben hatte. Die 1-Monats-Performance liegt aktuell immerhin im Bereich von rund +15%. Doch die auch psychologisch wichtige 10-Euro-Marke wurde bisher nicht wieder nach oben durchbrochen - und wie in solchen Fällen üblich ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...