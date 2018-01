Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag deutlich nach oben gegangen. Gute Wirtschaftsdaten aus China, Europa und den USA ließen die Risikobereitschaft der Anleger steigen. Unterstützung kam zudem von der Wall Street, dort stieg der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 25.000 Punkten. Der DAX schloss 1,5 Prozent höher bei 13.168 Punkten. Das deutliche Plus am Aktienmarkt war umso bemerkenswerter, da der Euro mit Kursen von 1,2070 Dollar nahe seinem Dreijahreshoch notierte. Der feste Euro lieferte in den vergangenen Wochen mehrmals den Bremsklotz für den deutschen Aktienmarkt.

Zykliker haben die Nase vorne

Mit Blick auf das Wirtschaftswachstum standen zyklische Aktien oben auf der Kaufliste. So legten Siemens um knapp 3 Prozent zu, die Aktien des Industriegaseherstellers Linde stiegen um 3,1 Prozent. Fresenius Medical Care legten um 1,3 Prozent zu, nachdem die Analysten der UBS die Verkaufsempfehlung gestrichen hatten. Im MDAX stieg die zuletzt sehr volatile Aktie von Steinhoff von niedrigem Niveau aus um 22 Prozent. Salzgitter verloren dagegen 0,8 Prozent, nachdem die DZ Bank den Wert auf "Verkaufen" abgestuft hatte. Die Aktie habe bereits viel Positives vorweggenommen, so die Begründung der Bank.

Im TecDAX haussierte Adva Optical um 11,6 Prozent. Dabei profitierte die Aktie von einer Hochstufung. Hauck & Aufhäuser-Analyst Robin Brass bescheinigt dem Unternehmen, die Talsohle durchschritten zu haben. Er nennt darüber hinaus auf Grund hoher Kostensynergien Ciena als einen möglichen strategischen Käufer.

Nachdem Süss Microtec im abgelaufenen Jahr bereits mehrmals die selbst gesteckten Ziele übertroffen hatte, legte das Unternehmen im Schlussquartal nochmals eine Schippe drauf. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen nun von Auftragseingängen von über 200 Millionen Euro aus, was einer Steigerung von knapp einem Viertel im Vergleich zu 2016 entspräche. Die Aktie legte um knapp 6,1 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 103,9 (Vortag: 87,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,34 (Vortag: 3,62) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und vier -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.167,89 +1,46% +1,94% DAX-Future 13.170,00 +1,42% +2,47% XDAX 13.176,70 +1,23% +2,45% MDAX 26.748,83 +1,35% +2,09% TecDAX 2.622,38 +0,98% +3,69% SDAX 12.167,12 +0,82% +2,36% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,66% +13 ===

