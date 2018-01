US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre anfänglichen Verlusten eingegrenzt. Etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten hatten zum Auftakt noch belastet. So hatte die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft im Dezember merklich zugelegt. Anschließend holten die Papiere einen Großteil der Verluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...