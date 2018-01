PHILADELPHIA (USA), 4. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spark Therapeutics (NASDAQ:ONCE), ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, ein voll integriertes Gentherapie-Unternehmen, das infrage stellt, dass genetische Krankheiten unvermeidbar sind, gab heute die Ernennung von Robert J. Perez, einem langjährigen Manager in der Biopharmazie-Branche, zum Vorstandsmitglied bekannt.

2015 gründete Perez die Firma Vineyard Sound Advisors und ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma, die Unternehmen der Biopharmazie-Branche berät. Er ist zudem Gründer und Vorsitzender von Life Science Cares, einer gemeinnützigen Organisation, welche die Armut im Großraum Boston bekämpft. Zuvor war er Chief Executive Officer von Cubist Pharmaceuticals Inc., bis das Unternehmen 2015 von Merck übernommen wurde. Robert J. Perez trat 2003 in das Unternehmen ein und war in mehreren Positionen tätig, darunter als President, Chief Operating Officer und Senior Vice President Sales and Marketing, einer Position, bei der er u. a. für die Einführung von Cubicin (Daptomycin für Injektionen) verantwortlich war. Darüber hinaus hatte er verschiedene kaufmännische Funktionen in der Branche inne. Er leitete insbesondere die Vertriebsorganisation von Biogen im Bereich "Zentrales Nervensystem (CNS)" und war als Regional Business Director bei Zeneca Pharmaceuticals tätig. Zurzeit ist er Vorstandsmitglied bei mehreren börsennotierten und privaten Unternehmen.

"Robert Perez tritt unserem Vorstand zu einer sehr aufregenden Zeit bei, da wir unsere erste einmalige Gentherapie in den USA starten und damit fortfahren, ein Portfolio von weiteren Gentherapien aufzubauen", sagte Jeffrey D. Marrazzo, Chief Executive Officer bei Spark Therapeutics. "Herr Perez bringt eine wertvolle kaufmännische Perspektive und biopharmazeutische Führungserfahrung in unseren Vorstand ein und teilt unser wichtiges Ziel, eine Welt zu schaffen, in der kein Leben durch genetische Krankheiten eingeschränkt wird."

"Spark Therapeutics ist Vorreiter auf dem Gebiet der Gentherapieforschung und für langfristiges Wachstum gut aufgestellt", sagte Robert J. Perez. "Die Ernennung zum Vorstandsmitglied von Spark ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, zum Wachstum eines führenden Unternehmens in einem bahnbrechenden Feld wissenschaftlicher Innovationen für Patienten mit eingeschränkten Möglichkeiten beizutragen."

