Die Schwachstellen auf Mikroprozessoren betrifft möglicherweise Milliarden Computer - auch Apple ist betroffen. Ein Software-Update für den Internet-Browser Safari soll die Tür für Hacker schließen.

Von den gravierenden Sicherheitslücken auf IT-Chips sind auch alle iPhones, iPads und Mac-Computer von Apple betroffen. Ein Software-Update für den eigenen Internet-Browser Safari solle diese Einfallstore für Hacker in Kürze schließen, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Es werde in den nächsten Tagen bereitgestellt.

Das Update soll die Schwachstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...