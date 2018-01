Der US-Konzern Park Electrochemical (ISIN: US7004162092, NYSE: PKE) wird eine Sonderdividende in Höhe von 3 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 13. Februar 2018 (Record date: 23. Januar 2018). Das Unternehmen erwirtschaftete im Fiskaljahr 2017 einen Umsatz von 114,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 145,86 Mio. US-Dollar). Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz 26,14 Mio. US-Dollar ...

