Der beste Goldmonat des Jahres ist statistisch gesehen der Januar. Für Anleger ein interessanter Aspekt. Der Preis des Goldes stieg in den letzten vier Jahren im Januar. Betrachtet man den Preis des Edelmetalls seit 1970, so ergibt sich ein durchschnittlicher Gewinn von 2,9 Prozent. In 2015 beispielsweise schlug der Januar mit einem Gewinn von gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...