FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2EM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/16 0.001 %

XFRA DE000HSH6JG7 HSH NORDBANK MZC 1 17/20 0.000 %

ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.342 EUR

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.373 EUR

N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.725 EUR

M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.207 EUR

7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.216 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.149 EUR

DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANTANDER ADS/1 UTS 0.321 EUR

LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.003 EUR

ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR

HKC XFRA BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 0.001 EUR

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.298 EUR