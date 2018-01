Die größte private TV-Gruppe Italiens wird von der Familie Berlusconi kontrolliert, insbesondere von der ältesten Tochter. Der zweitwichtigste Großaktionär ist der Franzose Bollore, Eigentümer von VIVENDI. Das Interesse beider orientiert sichan einer möglichen anderen politischen Konstellation inItalien und darin läge die Wahrscheinlichkeit, wie MEDIASETim italienischen Markt neu aufgestellt wird. Dafür gilt wiederum die französische Regel: Jeder Mann hat seinen Preis. Also: Wer bietet gegen wen? In MEDIASET zu investieren, ist daher nur reizvoll in diesem Spiel, aber kein seriös rechenbares Investment.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 1 vom 6.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info