Medienmitteilung

Auslandstrategie

Emmi verkauft ihren Minderheitsanteil an siggi's

Luzern, 5. Januar 2018 - Emmi hat sich mit zwei Transaktionen in den Jahren 2012 und 2013 zu 22 % an The Icelandic Milk and Skyr Corporation («siggi's») beteiligt. Zu Beginn der Partnerschaft war Emmi auch Lohnherstellerin der Marke. Siggi's, mit Sitz in New York, ist in den USA ein Pionier in der Produktion und im Vertrieb von Skyr, einem Jogurt nach isländischem Rezept. Die Aktionäre von siggi's haben nun entschieden, das Unternehmen an den französischen Milchverarbeiter Lactalis zu verkaufen, vorbehältlich der Zustimmung der US-amerikanischen Aufsichtsbehörden. Emmi wird im Geschäftsjahr 2018 wesentlich von dieser Transaktion profitieren.

Die USA sind der grösste Auslandsmarkt von Emmi. Der meiste Umsatz wird dort mit exportiertem Schweizer Käse sowie mit lokal produzierten Spezialitäten aus Kuh- und Ziegenmilch erzielt. Zudem besitzt Emmi einen Minderheitsanteil (22 %) an siggi's.

Die Aktionäre von siggi's haben nun entschieden, das Unternehmen an die französische Lactalis zu verkaufen.

Emmi wird ihr US-Geschäft noch stärker auf Nischensegmente wie Produkte aus Ziegenmilch (Cypress Grove, Redwood Hill Farm & Creamery, Meyenberg),laktosefreier Kuhmilch (Green Valley Organic), Bio-Kuhmilchkäse (Cowgirl Creamery) sowie Käsespezialitäten aus Wisconsin (Emmi Roth USA) und aus der Schweiz konzentrieren.

Eine beeindruckende Wachstumsgeschichte

Siggi's wurde von 2005 Siggi Hilmarsson gegründet, nachdem dieser von Island in die USA gezogen war. Er empfand US-amerikanische Jogurts als zu süss und zu wenig natürlich. Deshalb begann er, sein eigenes Jogurt in seiner Küche herzustellen. Das Rezept basierte auf skyr, dem isländischen Jogurt, mit dem er in seiner Heimat aufgewachsen war. Mit einer Investitionshilfe seines früheren Professors startete Siggi sein Geschäft und verkaufte das Jogurt erstmals 2006, in einem Quartiermarkt in Manhattan. Seither entwickelte sich das Geschäft von einem Start-up zu einer rasch wachsenden, etablierten Jogurtmarke.

Signifikanter Effekt auf Emmis Reingewinn 2018

Die Parteien haben vereinbart, keine Einzelheiten des Vertrags bekannt zu geben. Emmi geht nach aktuellen Schätzungen davon aus, dass diese Transaktion im Geschäftsjahr 2018 einen positiven Effekt in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe (in Schweizer Franken) auf den Reingewinn haben wird. Ihr Abschluss ist für den 31. Januar 2018 vorgesehen, vorbehältlich der Zustimmung der US-amerikanischen Aufsichtsbehörden.

Kontakte

Emmi - Analysten:

Esther Gerster, Leiterin Konzernkommunikation & IR, T +41 58 227 50 69, E-Mail: (esther.gerster@emmi.com: mailto:esther.gerster@emmi.com)

Emmi - Medien:

Sibylle Umiker, Mediensprecherin, T +41 58 227 50 66, E-Mail: (media@emmi.com: mailto:media@emmi.com)

siggi's:

Havas Formula, Alyssa Niemiec, T+1 619 234 0345, E-Mail:(siggis@havasformula.com: mailto:siggis@havasformula.com)

Downloads und weitere Informationen

Über siggi's

Siggi's wurde von 2005 Siggi Hilmarsson, gegründet, nachdem dieser von Island in die USA gezogen war. Er erachtete US-amerikanische Jogurts als zu süss und begann deshalb, sein eigenes, zuckerreduziertes Jogurt in seiner Küche herzustellen. Sein Rezept basierte auf skyr, dem isländischen Jogurt, das auf eine tausendjährige Geschichte zurückgeht. Der Durchbruch gelang 2008 mit der nationalen Listung in Whole Foods. Heute ist siggi's in den USA in Supermärkten wie Whole Foods, Publix, Target, Wegmans und Starbucks erhältlich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York beschäftigt 50 Mitarbeitende. Die Produkte werden in fünf Molkereien in New York, Wisconsin, Minnesota und Pennsylvania hergestellt.

Über Lactalis

Das vor gut 80 Jahren von André Besnier in Frankreich gegründete Unternehmen ist die weltweit grösste Molkerei mit über 75000 Mitarbeitenden in 85 Ländern. Lactalis ist in allen Molkereisparten tätig, unter anderem als weltweit grösster Käsehersteller. Zur Gruppe zählen Marken wie Président, Galbani, Parmalat, Stonyfield Farm, Bridel, Rachel's Organic, and Skånemejerier.. Lactalis erzielte 2016 einen Umsatz von gut USD 18 Milliarden.

Über Emmi

Emmi ist die führende Schweizer Milchverarbeiterin und eine der innovativsten Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz fokussiert das Unternehmen auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung eines Vollsortiments an Molkerei- und Frischprodukten sowie auf die Herstellung, die Reifung und den Handel hauptsächlich von Schweizer Käse. Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Markenkonzepten und Spezialitäten auf etablierte Märkte in Europa und Nordamerika sowie zunehmend auch auf Entwicklungsmärkte ausserhalb Europas. Bei den Frischprodukten stehen Lifestyle-, Convenience- und Gesundheitsprodukte im Vordergrund. Beim Käse positioniert sich Emmi als das weltweit führende Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden von Emmi sind der Detailhandel, die Hotellerie und Gastronomie («Food Service») und die Lebensmittelindustrie.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz rund 25 Produktionsbetriebe jeglicher Grösse. Im Ausland ist Emmi mit ihren Tochtergesellschaften in 13 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder.

Emmi hat 2016 einen Nettoumsatz von CHF 3259 Millionen und einen Reingewinn von CHF 140 Millionen erzielt. Im ersten Halbjahr 2017 resultierte ein Umsatz von CHF 1600 Millionen und ein Reingewinn von CHF 66 Millionen. Das Unternehmen beschäftigt teilzeitbereinigt gut 5900 Mitarbeitende, davon 3000 in der Schweiz.