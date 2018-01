NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 11 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Entwicklung der Geschäfte von Herstellern von Windkraftanlagen in den USA und Indien seien besser vorhersehbar geworden, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er passte daraufhin seinen Bewertungsmultiplikator für die Gamesa-Aktie nach oben an./tih/zb

Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN ES0143416115

