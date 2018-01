MPC Capital veräußert Micro-Living-Portfolio und gründet Joint Venture mit Harrison Street

- 1.000 STAYTOO-Apartments an Harrison Street Real Estate Capital verkauft - MPC Capital bleibt als Asset und Facility Manager der Studentenwohnungen

tätig - Gründung eines strategischen Joint Ventures mit Harrison Street für Student Housing in Europa

Hamburg, 5. Januar 2018 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), hat ein Portfolio mit mehr als 1.000 Studentenapartments in deutschen Universitätsstädten an den US-amerikanischen Investor Harrison Street Real Estate Capital veräußert. Mit mehr als 73.000 Betten in den USA und in Europa zählt Harrison Street zu den größten privaten Investoren im Bereich studentisches Wohnen.

Die Apartmenthäuser befinden sich in Berlin (2x), Bonn, Kaiserlautern, Leipzig und Nürnberg. Die Häuser in Nürnberg und Bonn haben ihre Türen bereits zum Wintersemester 2016/2017 geöffnet. STAYTOO Leipzig und STAYTOO Kaiserslautern sind seit Herbst 2017 bezugsfertig. Die Eröffnung der beiden Standorte in Berlin ist für 2018 geplant.

Im Rahmen des Joint Ventures zwischen MPC Capital und Harrison Street werden die unter der Marke STAYTOO betriebenen Objekte auch nach dem Verkauf vom Micro-Living-Team der MPC Capital gemanagt. Darüber hinaus soll das verwaltete Portfolio weiter ausgebaut werden. Die mit dem Verkauf erlösten freien Mittel sollen erneut in Projektentwicklungen in Deutschland investiert werden, wofür bereits eine stabile Pipeline existiert. Zusätzlich sollen für den neuen Investor Bestandsimmobilien erworben und ebenfalls unter der Marke STAYTOO in das Management übernommen werden.

Dr. Roman Rocke, Vorstand der MPC Capital AG: "Mit dieser Transaktion haben wir den vollständigen Entwicklungszyklus in Deutschland einmal erfolgreich vollzogen. Wir planen jetzt, das Modell auch in weiteren Märkten auszurollen." Zu diesem Zweck hat MPC Capital in Barcelona und Lissabon bereits Repräsentanzen gegründet. Spanien und Portugal werden als attraktive Märkte für studentisches Wohnen betrachtet und bieten auch hinsichtlich der aktuellen Position im Immobilienzyklus noch Potential.

MPC Capital hat seit 2013 Entwicklungs- und Managementkapazitäten im Bereich Micro Living aufgebaut und betreut seit 2014 einen Development-Fonds für studentisches Wohnen, für den skandinavische institutionelle Investoren gewonnen werden konnten. MPC Capital hat sich als Co-Investor beteiligt.

Über MPC Capital AG ( www.mpc-capital.com) Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 250 Mitarbeiter.

Über Harrison Street Real Estate ( www.harrisonst.com) Harrison Street Real Estate Capital LLC ist eine der führenden Immobilien-Investment-Management-Firmen, die sich ausschließlich auf die Sektoren Bildung, Gesundheitswesen und Storage konzentrieren. Das Unternehmen hat eine Reihe diversifizierter Investmentprodukte über verschiedene Risiko- und Ertragsstrategien hinweg entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago und einem Büro in London beschäftigt 115 Mitarbeiter und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 12,8 Milliarden US-Dollar.

