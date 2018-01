Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 480 auf 500 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Besser vorhersehbare Geschäfte in den USA und Indien dürften bei Herstellern von Windkraftanlagen wie Vestas eine Neubewertung nach sich ziehen, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Er passte daraufhin seinen Bewertungsmultiplikator für die Vestas-Aktie nach oben an./tih/zb Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN: DK0010268606