Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus von 77 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen wie den Gasfeder-Spezialisten Stabilus, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Stabilus, dessen Kernprodukt einen weltweiten Marktanteil von mehr als 70 Prozent habe, dürfte weiter aufwerten, so Asumendi. Die Gründe sollten operative Verbesserungen in der Nafta-Region sein sowie der Produktmix./ck/zb Datum der Analyse: 05.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0012 2018-01-05/09:12

ISIN: LU1066226637