Der Bericht eines Branchenmagazins über fehlerhafte Chips von Intel hat am Mittwoch schwer auf dessen Aktienkurs gelastet. Die Papiere büßten mehr als sechs Prozent an Wert ein und lagen damit weit abgeschlagen am Ende des Dow-Jones-Index.Einem Bericht der Website "The Register" zufolge sind PC-Prozessoren von Intel fehlerhaft und erlauben möglicherweise den Zugriff von Hackern auf geschützte Daten wie Passwörter. Dem Bericht zufolge sollen sämtliche PCs mit Intel-Chips der vergangenen zehn Jahre . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...