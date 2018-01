Sixt 0.55% ArthurDent (HYF00): Der Dauerläufer beendet seine Verschnaufpause offenbar. (05.01. 09:07) >> mehr comments zu Sixt: www.boerse-social.com/launch/aktie/sixt Facebook 0.44% LongRunINVEST (CRYPTEC): Zuckerburg to Study Cryptocurrency in Quest to Decentralize Facebook http://bit.ly/2lZZNPn via @CoinDesk (05.01. 08:58) >> mehr comments zu Facebook: www.boerse-social.com/launch/aktie/facebook_inc Lufthansa 0.11% Laurenz88 (LAURENZ): Die letzten 2/3 der Position von LUFTHANSA AG VNA O.N. wurde mit einem Plus von +38,48%% verkauft. Die Levermann Punktzahl steht zwar bei 4 Pkt. (Tendenz fallend), allerdings zeichnet sich ein extremer charttechnischer Widerstandsbereich oberhalb von 31,25€. Oberhalb davon könnte man wieder aktiv...

Den vollständigen Artikel lesen ...