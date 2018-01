Die Rettung des Handelskonzerns Steinhoff (WKN: A14XB9) rückt möglicherweise - wie von uns vermutet - mit großen Schritten näher. Wie das Unternehmen gestern Abend bekannt gab, habe man einen gewissenen Grad der Stabilisierung erreicht. Die Banken ziehen offenbar mit.

In einem Update zur Liquiditätssituation gab Steinhoff bekannt, "einen gewissenen Grad der Stabilisierung" in seinem operativen Geschäft erreicht zu haben. Man arbeite aber weiter daran, signifikante kurzfristige Liquidtät zu generieren, welche in einigen operativen Einheiten erforderlich sei. Über entsprechende Optionen hatten wir bereits mehrfach berichtet. In Frage kommen Beteiligungsverkäufe und die Rückführung von gegenüber Tochterunternehmen gewährten Krediten. Ein paar Töchter konnten sich Berichten zufolge schon aus eigener Kraft Kreditlinien ...

