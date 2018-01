NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Dialog Semiconductor auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42,80 auf 21,30 Euro gesenkt. Analyst Adithya Metuku bezifferte die Wahrscheinlichkeit, dass der Chiphersteller Apple als Kunden für seine Power-Management-Chips verlieren könnte, in einer am Freitag vorliegenden Studie auf mittelfristig 50 Prozent. Um wieder mehr Vertrauen bei Investoren zu gewinnen, müsse sich das Unternehmen bei der Kundenbasis breiter aufstellen./tih/gl

Datum der Analyse: 05.01.2018

ISIN GB0059822006

